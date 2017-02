El cantante Fraag Malas, muy agradecido por el cariño tras la muerte de su hermana

Muy agradecido

Después de una semana, el artista ha querido utilizar de nuevo las redes sociales para agradecer todo el apoyo recibido por sus seguidores durante estos tristes días:

"Sinceramente no sé muy bien por dónde empezar... quiero dar las gracias por todos los mensajes de apoyo que me habéis enviado.. han pasado solamente 6 días y mi cabeza aún no puede entenderlo o no quiere creer qué todo esto es real y no una pesadilla.. siento no haber podido responderos a todos, no me encuentro muy cómodo hablando de este tema y por eso quería daros las gracias por aquí. Es increíble ver que tanta gente de todo el mundo se está volcando tanto, el cariño que estamos recibiendo es tan intenso qué pff... no tengo palabras para agradeceros esto!! De verdad una vez más, GRACIAS! Sois una parte muy importante de mi día a día y creo que tengo que retomar todo otra vez y luchar por mí, mi familia y sobretodo por mi hermana que seguro me va a dar la fuerza y energía para seguir luchando GRACIAS a todos".