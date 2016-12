Fran Álvarez habla sobre Toño Sanchís

Fran Álvarez rompe su silencio Hasta el momento, Fran Álvarez, el conocido exmarido de Belén Esteban, se había mantenido al margen de la disputa judicial que mantiene la de Paracuellos con el que fuera su representante, Toño Sanchís. Sin embargo, tras la polémica entrevista del nuevo contertulio, el camarero ha roto su silencio y ha hablado sobre esta cuestión para ‘El programa de Ana Rosa’.



Nueva vida para todos "Esto es una cosa que queda entre ellos dos, que a mí, ni me va ni me viene, no sé por qué me tienen que meter a mí ahora en el charco. Yo ya he rehecho mi vida, Belén la suya, Toño sigue la suya. Cada uno con su vida", ha dicho Álvarez tras ser abordado por las cámaras del programa. Por si todavía quedara alguna duda sobre la supuesta relación profesional que mantuvieron Álvarez y Sanchís, el joven asegura: "Toño nunca ha sido mi representante, eso lo primero, yo solo he tenido una representante, que ha sido Pilar Yuste. Y que ha tenido que bajar muchas veces por la noche a Madrid a buscarme, ya dijo él el otro día que era mentira”.



'A mí que me dejen tranquilo y ya está' Y es que en los últimos días, se ha hablado mucho sobre el papel que jugaba la representante de Álvarez para con su representado. “Yo digo que a mí no han venido todas las noches a buscarme, ya lo ha dicho ella, y ya está. Que no sé por qué tiene que sacar eso ahora. El problema no lo tengo yo, lo tienen ellos dos. A mí que me dejen tranquilo y ya está", ha afirmado.



Dispuesto a ayudar a Belén para que consiga la nulidad El ex de Belén no ha querido dar más detalles, y ha negado que él supiera la manera como Toño manejaba el dinero de la colaboradora de ‘Sálvame’. “Yo nunca he visto nada. Ya te he dicho que eso es un problema que tienen ellos dos, yo ahí no quiero opinar ni opino, porque no soy nadie para opinar… Eso es pasado. Yo ya lo tengo olvidado y que cada uno siga con su vida”. Además, el exmarido de Belén Esteban ha confirmado que está dispuesto en hacer todo lo posible para que su expareja obtenga la nulidad matrimonial. “No voy a poner ningún tipo de trabas”, ha confirmado.



