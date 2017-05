Frank Cuesta ataca a Aless Gibaja: "Eres un falso"

QMD!30/05/2017

Frank Cuesta se ha indignado al ver que Aless Gibaja ha utilizado animales, en concreto un tigre y una serpiente, para el último videoclip de su canción 'Menéalo'. El aventurero ha acusado al 'influencer' de ser un "falso, jeta y aprovechado" porque así no se defienden los derechos de los animales.

"Entiendo que hay que darle espectacularidad a todo lo que se hace en este mundo mediático, pero debes de entender mi queja a utilizar animales salvajes para comerciales, vídeos musicales, etcétera, especialmente cuando en el 2017 te pueden poner digitalmente un dinosaurio caminando a tu lado", comenta muy enfadado.

Además, el herpetólogo ha puesto unas imágenes de una entrevista del youtuber en el programa 'Hable con ellas' donde Beatriz Montañez le acusa de utilizar bolsos de pieles cuando él mismo se había proclamado embajador de 'PETA' (Personas por el Trato Ético de los Animales). Fue Montañez quien también desmintió esta información tras hablar con el responsable de 'PETA' en España.

"Eres un jeta y un aprovechado. Utilizas tu imagen para quedar bien, pero en el vídeo has quedado fatal. Hay famosos como Dani Rovira o Jorge Javier Vázquez, que están muy implicados, y después hay otros como tú, al que sólo le importa lo que te pase a ti, y lo que no te influya, te da igual", continúa Cuesta. Le acusa también de creer que la gente es tonta por asegurar que publica en sus redes sociales imágenes y vídeos para defender a los animales cuando apenas tiene nada.

"Has demostrado que eres tú, tú y tú y el resto que se vayan a la mierda. Lo que has hecho es insultar a tanta gente que trabaja durante toda la semana y dedica el fin de semana a ayudar en perreras y centros de rescate. Espero que mucha gente sepa quien eres porque famosos como tú no merecen la pena", dice a la cámara.

Para terminar, le ha dicho que la ha cagado y se ha despedido con un irónico "hasta luego, bebé".