Gloria Camila se busca un nuevo enemigo: ¡su tío Amador Mohedano!

En la segunda gala de Supervivientes , Jorge Javier Vázquez le dijo a Gloria Camila Ortega que no tenía nada de loq ue preocuparse, que todo estaba bien en su casa con respecto a su familia. Sin embargo, el presentador le "coló" esa pequeña mentira para no preocuparla : su hermano José Fer ha vuelto a los Juzgados tras pegar a un policía, y ahora su tío, Amador Mohedano , ¡se habría cabreado con ella!

Amor tampoco ha podido defender a Gloria

De hecho, no es la única sorpresa que nos hemos llevado en la defensa de Gloria Camila, ya que se esperaba que una de sus defensoras fuera Amor Romeira, pero finalmente no ha sido así, por lo que la ex gran hermana terminó explotando en las redes sociales, aunque no contra su amiga...