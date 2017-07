Gloria Camila: "No me veo hablando de mi vida"

Una de las confesiones más personales es la relativa a sus planes de boda y su espectacular pedida de mano. "Me quedé en shock cuando me lo pidió, pero estoy súper contenta ", manifestó sonriente.

Lejos de la televisión

Dispuesta a aclarar que no busca la atención mediática, Gloria afirmó que quiere volver a su vida de siempre. "Yo siempre me he mantenido al margen, no me veo yendo al plató y hablando de mi vida. Yo he estado en 'Supervivientes' y cuando termine seguiré con mi vida como antes", sentenció.