Gloria Ca y Rocío Carrasco no se separan ni para tatuarse

Parece ser que no: Rocío y Gloria Camila no han adornado su cuerpo con un nuevo tattoo, pero sí que habrían decidido retocarse los que ya tienen para evitar que pierdan la definición.

Además, no acudieron a un centro cualquiera: King Tattoo es propiedad de Kiko Jiménez , el novio de Gloria Ca, que acompañaba a las chicas a hacerse sus retoques. Parece que todo queda en familia... ¿y con una rebajita en el precio?

Por su parte, el trío Ortega-Carrasco decidió no hacer nuevas declaraciones a los fotógrafos , que les esperaban a su llegada y también a la salida de la tienda, aunque a la hija de José Ortega Cano sí le dio tiempo a desmentir tajantemente que ella no sería concursante de la nueva edición de 'GH VIP ', como sí habían afirmado algunos medios.

Más que tía y sobrina, Gloria Camila y Rocío son como hermanas, después de todo, apenas se llevan un año de diferencia , y comparten gustos y aficiones, así como un enfrentamiento directo contra Rocío Carrasco , de la que hace años que no saben nada. A esta pugna se unió el pasado 15 de diciembre David Flores, quien tras cumplir los 18 años, ha decidido marcharse a vivir con su padre , Antonio David Flores , y su esposa, Olga, así como la pequeña Lola.

Fans de la tinta... aun con quebraderos de cabeza

Por su parte, tanto Gloria como Kiko también tienen tatuajes hechos en la misma tienda, ¡pero ellos se los hacen a pares! Este en el tríceps y un '24' en números romanos (XXIV) en el antebrazo son sólo algunos de los detalles qeu adornan sus cuerpos. Por su cuenta, Gloria ya protagonizó un sonado tatuaje con falta de ortografía en el brazo: un 'Nothing last forever' ('Nada dura para siempre'), a cuyo 'last' le falta una 's' final por ser la tercera persona del singular. ¡Ay, ese inglés...!