Gloria Camila: "Rocío Carrasco no es nada para mí"

Devoción por su padre y hermanos varones

Pese a su juventud, apenas tiene 20 años, tiene muy claros sus afectos y cariños. Durante su vídeo de presentación Gloria Camila no dudó en afirmar lo mucho que quiere a su padre y dos hermanos. Su hermana Rocío Carrasco no es nada para ella dijo tajante.

"Mi padre me ha dicho que me va apoyar a tope y que va a estar ahí para todo. He hablado con mis tíos y si ellos me hubieran dicho que no, yo no iría a 'Supervivientes'. El mejor recuerdo de mi familia es la unión que teníamos con mi madre. Rocío Carrasco para mí no existe, no la considero una buena madre, yo tengo dos hermanos" declara.