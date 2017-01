Gloria Camila vuelve a fracasar como empresaria y cierra su tienda

No pudo ser. Gloria Camila ha tenido que cerrar su tienda de ropa tan sólo un año después de abrir sus puertas en el centro de Sevilla. Hace unos días, y aprovechando las rebajas, la hija de José Ortega Cano puso todas las prendas al 50% de descuento y, con la ayuda de su padre como dependiente de lujo, intentaron liquidar existencias.

José Ortega Cano , que siente debilidad por su hija, le ayudó en todo lo que pudo . El diestro no dudó en ayudar a vender y empaquetar. Después de terminar la jornada, l os tres aprovecharon para precintar las últimas cosas y cargarlas en un taxi , porque eso sí, lejos de meterlo en un coche propio o en una furgoneta sin pizca de glamour, lo cargaron todo en un taxi ¡y arreando!

Su novio, un gran apoyo

Lo cierto es que Gloria Camila lo ha intentado todo antes de optar por el cierre. De hecho, en agosto de 2016, decidió dar otro aire a la tienda, la reinauguró y optó por prendas más económicas, ya que la primera franquicia con la que firmó un acuerdo, 'Santa Marta', no dio los frutos esperados, peor es que 'The Time of Bocha' ¡tampoco!

Kiko portó el cuadro más especial de la tienda: un retrato de Rocío Jurado. El joven sale con Gloria Camila desde enero de 2015. Desde entonces, el chico se ha convertido en uno de sus mayores apoyos.