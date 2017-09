¡Gloria Camila y Kiko estrenan su propio vlog!

Posteriormente, Gloria Camila expone sus dudas porque no sabe qué ponerse para el desfile y, mientras ve la tele, planta su pie en la cara de su enamorado, que se pregunta si eso es lo que quiere que vean los espectadores. "Es mi realidad, si os gusta bien y si no, también" , le contesta enfadada.

Un chico sin abuela

Antes del desfile, la pareja aprovecha para dar una vuelta por las instalaciones y captar el ambiente. "Me siento incluso guapo. Y mira que no me considero guapo, pero me siento guapo", señala un poco presumido Kiko.