Gran bronca entre Kiko Matamoros y Jorge

Jorge no quiere que gane Laura El debate que organiza 'Sábado Deluxe' para abordar la última hora de 'Supervivientes' comenzó con Jorge Javier preguntando a los invitados quién querían que fuera el ganador de cara al próximo jueves. Como es normal, Kiko Matamoros aseguró que quiere que gane su hija. Sin embargo, el colaborador no se tomó muy bien las declaraciones vertidas por Jorge, el ganador de la pasada edición que acudió al programa en calidad de 'experto'.



''Que no me hagan pasar el mal trago de darle el cheque a Laura'' Tras confesar que ahora está trabajando como modelo en Milán y que ha montado un restaurante, el andaluz contestó a la pregunta formulada por Jorge Javier. "Por favor, todos con José Luis y que no me hagan pasar el mal trago de darle el cheque a Laura Matamoros, por favor, porque no", indicó.



Llama a Laura maleducada y desagradecida Pese a que el presentador le recordó que estaba su padre delante, el joven siguió con su argumentación. "Esto se llama 'Supervivientes' y no súper maleducado ni súper desagradecido. Si fuese súper maleducado o súper desagradecido debería ganar Laura, pero como superviviente ahí tenemos a José Luis", afirmó.



''Me pareciste un triste'' Tras la exposición, Kiko Matamoros entró en escena visiblemente enfadado para arremeter contra Jorge. "Me parece muy respetable su opinión, a mí me pareciste un triste y el superviviente más chungo que ha ganado porque no diste ni un momento. Tuviste la suerte de que te ignoraban… De hecho, el otro día ni nos acordábamos de quién había ganado la edición pasada", recordó.



''Todo puede ser que tenga que recoger el cheque del suelo'' "¿Sabes por qué? Porque como yo no tengo padres famosos como tiene Laura, por eso no se acuerdan de mí", replicó el superviviente. "Ojalá y no tenga que entregarle el premio a Laura Matamoros… Si gana, todo puede ser que tenga que recoger el cheque del suelo".



