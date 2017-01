Hortensia desvela los secretos de Bárbara y el Rey

Hortensia Blázquez , la que fuera íntima amiga de Bárbara Rey , ha decidido hablar ahora, cuarenta años después, de la relación que la artista mantuvo con el rey Juan Carlos y que fue desde el principio un secreto a voces. En sus primeras declaraciones asegura que "Bárbara lo que siempre dijo es que quería quedarse embarazada, pero el Rey fue muy inteligente, ella quería que le pusiera en un Ministerio, pero no lo consiguió. Es verdad que ella pedía trabajo" .

El 'testigo protegido' asegura que Bárbara "me pidió 500.000 pesetas para comprar material en la tienda del Espía. Me confesó que cuando tuviera el material iba a pedir una cifra escalofriante: 12.000 millones de pesetas. Puso cámaras en el dormitorio para grabarlo todo. También hay casi 30 fotografías de ambos en situación cariñosa".

Hortensia explica que estuvieron juntos "tres y cuatro años. Cuando ella se casó, él la respetó y nunca volvieron a verse. Pero el Rey le regaló un reloj de barco y un brillante. Cuando se separó Bárbara, retomaron la relación. Entonces se vieron en casa de ella porque en el chalé ya no podían. Lo tiene todo grabado. Ella me decía que sabía por qué lo hacía. Primero lo hizo de forma telefónica y después en vídeo, aunque eso fue solamente una sola vez. Entonces, empezó con el chantaje ".

''El vídeo que grabó al Rey lo guardaba en Ginebra''

Ese vídeo, cuenta la testigo protegido, "estaba en Ginebra en una caja fuerte. Todas las pertenecías las tiene que recoger porque derrumban el banco. En el avión de vuelta viajaban dos personas del CNI y ven a Bárbara guardando el vídeo en su casa. Días después, la roban...".

"Yo hablé muchas muchísimas veces con el Rey. Si llamaba a María y no estaba, contactaba conmigo. Me decía que le llamará de tú como él hacía conmigo. Una vez el vi en persona porque me invitó a un cumpleaños, él sabía que yo lo sabía porque ella se lo había dicho", ha relatado también.