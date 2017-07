'Silvando' con las olas

“El lujo es estar en el agua, unas olas suaves y fuertes al mismo tiempo, mirar al horizonte y no ver ni un edificio” , confesó a principios de este mes. El actor es un fanático de las playas de Cádiz, a las que va cada verano.

Lidiando con la fama

Además, Hugo reconoce que ya ha conseguido reconciliarse con la fama: “Sólo noto cariño y respeto. Hago mi vida y si me toca hacer una foto, me la hago. He aprendido a gestionarlo.”