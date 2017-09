Imanol Arias habla sobre sus problemas con Hacienda

Imanol Arias se defiende desde Argentina Imanol Arias está de promoción en Argentina con su nueva película, ‘Despido procedente’, ocasión que ha aprovechado para conceder entrevistas en los medios en las que se ha abierto en canal. Durante su viaje, el conocido actor ha hablado sobre sus problemas con Hacienda y la nueva relación sentimental que mantiene su exmujer, la actriz Pastora Vega, con Darío Grandinetti.



Importante 'problema' con Hacienda Hablando con el diario ‘La Nación’, el protagonista de ‘Cuéntame’ fue preguntado por aquellas cosas en las que la vida le ha fallado. Aparte de hablar de algunos desengaños amorosos, Arias señaló el “enorme problema fiscal” que tiene en nuestro país. Cabe recordar que, durante su declaración como imputado por delito fiscal en junio de 2016, se comprometió a pagar hasta “el último céntimo de euro” de los 4,9 millones de euros que le reclama el fisco.



''Vivo como una pluma'' “Voy a solucionarlo. Me he comprometido a pagar. El público me conoce y sabe quién soy. La gente me ha dado mucho y tengo una enorme deuda con ellos. Soy una persona que jamás ha eludido sus responsabilidades. He vendido todo para empezar de cero. Vivo como una pluma”, afirmó.



''En España no puedo hablar de esto'' Según él, para afrontar la deuda ha tenido que desprenderse de todas sus propiedades y despedir a los cuatro trabajadores que tenía en nómina. “Nunca he podido engañar. De lo contrario estaría muerto o enfermo”, sentenció. “En España no puedo hablar de esto. No debo, ni quiero entrar en conflictos en mi país”.



Duerme con la conciencia tranquila El actor no entiende que deba sentirse avergonzado, ya que atribuye su delito a “un cambio de la ley con la propiedad intelectual”. “Cuando se comete un error fiscal pagas la deuda y además el 170% más, así que nadie puede decirme ‘¿Qué has hecho con el dinero de todos?’ Voy por la calle tranquilo”, dijo sin pudor.



''Jamás oculté mis ganancias'' “En un momento se nos animó a los actores que teníamos gente contratada a que tuviéramos sociedades anónimas, luego personales o profesionales. Pero con el tiempo nos dijeron, retroactivamente, que pagáramos como cualquier ciudadano”, dijo a modo de explicación. “Sin embargo, nosotros no tenemos un estatuto de trabajador de actores, pero abonamos impuestos como todos y no podemos tener sociedades. Las sociedades pagan menos. Es algo atípico. Mi problema no es de ocultación, sino de un error en el sistema de pago no consentido. Jamás oculté mis ganancias ni mi patrimonio”.



