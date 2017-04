Imanol Arias: "Mi hijo Jon se nos va a Hollywood"

'Velvet' da la bienvendia a Imanol Tras más de 16 años interpretando a Antonio Alcántara en Cuéntame..., Imanol compaginará la serie más longeva de la televisión con Velvet Colección, donde dará vida al Sr. Godó, un banquero de la alta burguesía catalana que en los 70 decide financiar los almacenes de costura.

Imanol, ¿qué significa para ti entrar en ‘Velvet’?

Para un actor de mi edad formar parte de esta nueva etapa de la televisión es un honor.



Necesitaba ''un respiro'' ¿Eres la estrella de la nueva temporada de ‘Velvet’?

No, como mucho seré el elefante por edad, por experiencia, por trayectoria… Me he encontrado con un reparto de una inteligencia y un cariño especial. ¿Esta serie será como un balón de oxígeno para ti?

Sin duda, hace un par de años ya pedí a 'Cuéntame' un respiro para poder hacer otras cosas.



''Uno tiene que responsabilizarse de lo que no ha hecho'' ¿Cómo describirías este último año?

Ha sido el año en el que uno tiene que responsabilizarse de todo lo que no ha hecho. Y ya tengo 60 años. ¿Qué es lo que más te ha dolido de este último año?

Bueno, la percepción de que ha habido una parte de mi vida de la que no me he preocupado.



''En la vida se aprende'' Haz balance de estos 60 años de vida y profesión...

60 años es una edad complicada porque estamos muy solos, ya ha habido muchas muertes. ¿Te has reconciliado contigo mismo?

En la vida se aprende. Alguien me dijo que este proceso dependería de la cantidad de amargura que fuera capaz de gestionar. Hay que asumir, aceptar y vivir. Entonces creces mucho como persona.



A vueltas con Hacienda ¿Cómo está la situación con Hacienda?

No puedo decir nada. Tengo dos frases por decir y ya he dicho una: “Yo no sabía, pero asumo la responsabilidad”, y la segunda, “Está todo solucionado”. Ahora mismo estoy entre la primera y la segunda.



Se le vacía el nido Tu hijo Jon va a hacer una serie nueva, ‘Mujeres de ley’...

Jon estudió para ser actor en el extranjero. Ha sido todo muy rápido, en un año haciendo pruebas tiene proyectos ya para Hollywood. Se nos va.



