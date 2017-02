Iñaki Urdangarín y Diego Torres se libran de la cárcel

Ninguno irá a la cárcel

Sonriente. Así es como salía el ex duque de Palma de la 'vistilla' -en la que sabría si iría directo a la cárcel o no después de que el tribunal le impusiera una pena de 6 años y 3 meses por diversos delitos mientras estaba al frente del Instituto Nóos-, y es que hoy se ha sabido que, finalmente, Iñaki Urdangarín no pisará la cárcel, y tampoco lo hará su ex socio Diego Torres (al que se le impuso una pena aún mayor, 8 años y 6 meses de prisión).