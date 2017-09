India Martínez revela sus secretos más íntimos

Es uno de los títulos de una de las canciones, da titulo al disco, cuenta mucho sobre esta gira y cada concierto es como si me despojase de un secreto y me entregase aún más a mi público.

Has escogido un título muy enigmático. ¿Por qué ese nombre?

Todo no se puede contar. Que si no hay cosas que dejan de ser secreto. Soy muy engimática en ese sentido. Soy de las que se van entregando poquito a poco. Hay que contar las cosas en el momento oportuno, cuando uno se siente preparado.

¿Cuentas todos tus secretos o has guardado alguno para ti?

Con Alejandro Sanz, porque hemos cantado varias veces en directo. Me encantaría compartir una canción con él incluso inédita, quién sabe...

¿Con qué artista con el que no hayas grabado un disco te gustaría hacerlo?

Me encantaría que este disco llegase a Platino también. Editar mi disco en otros países. Se acaba de editar por primera vez en Argentina. Y llegar a muchos rinconcitos del mundo.

Ser feliz

Cuando no estás cantando, ¿qué te gusta hacer?

Me gusta hacer deporte cuando tengo fuerzas, si no dormir, que también me gusta, leer, ver a mi familia, echar un ratito con los amigos... Las cosas que tienen que estar por encima de todo para ser feliz.