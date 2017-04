Irene Rosales: "Isa y Fausto son amigos"

'Antes llegaría otro hijo que una segunda boda'

¿Qué te ha parecido la colección? Viendo la colección puedo decir que me volvería a casar pero sobre todo me volvería a probar los trajes de novia, que es lo que más recuerdos me ha traído. ¡Me ha encantado!

¿Os planteáis volver a ser padres? Antes llegaría otro hijo que una segunda boda (risas). De momento estamos disfrutando mucho de Ana y también de Francisco y de momento no.

¿Con quien dejas a Ana cuando vienes a actos como estos? Normalmente se queda con su padre pero también estamos tirando mucho de mi madre porque Kiko tiene lo de la rodilla y no puede estar todo el rato pendiente de Ana, que es un torbellino.