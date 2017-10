Irene Rosales, sobre el hijo de su marido y Jessica Bueno

Presumiendo de barriguita con un vestido rojo estampado, Irene Rosales se sinceró sobre su embarazo : "El embarazo muy bien, estoy ya de seis meses y la verdad es que lo estoy llevando muy bien, no me estoy casi enterando de ella y espero que siga así hasta el final", afirmó con una sonrisa.

En lo relativo al tema de Francisco, el hijo de su marido y Jessica Bueno , Irene explicó que el hecho de que el pequeño viva en Birmingham no les impide verlo: "Lo llevamos muy bien, porque lo estamos viendo muy a menudo", explicó.

Apoyando a Isabel Pantoja

Otro tema que quiso aclarar es que está encantada con el biopic de Isabel Pantoja. "El pequeño vídeo que ha salido me ha encantado porque realmente refleja lo que es ella, una gran artista, y con ganas de verla ya entera", sentenció. La pregunta para la que no encontró respuesta fue la relativa a la supuesta reconciliación de Isa Pantoja y Alberto Isla. Irene manifestó que no sabe nada, pero que si ellos están felices, se alegra muchísimo.