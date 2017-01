Irene Rosales: "Kiko es un buen padre, cambia pañales"

Irene Rosales nos abre su corazón Irene Rosales vuelve a prestar, por segunda vez, su imagen a la dieta de la alcachofa. En la presentación, ha asegurado que está muy enamorada de su marido. "No he tenido muchos novios y ahora vivo una etapa muy feliz. Y mis padres saben que cuando yo llevo un chico a su casa, como hice con mi marido, es porque me interesaba de verdad. Le quiero bastante y confío en él", nos ha contado la mujer del Dj.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'Kiko es un buen padre, cambia pañales' ¿En qué ha cambiado Irene en estos últimos años?

Como persona, en nada, sigo siendo exactamente la misma de siempre, y este tipo de presentaciones publicitarias te ayudan a seguir adelante y a que te salgan otras ofertas. Y a ganar dinerito, que hay que darle de comer a mi hija. ¿Te ayuda Kiko en casa, comparte las labores de cuidado de la niña?

Depende del momento. Pero viene muy bien su ayuda, porque nuestra hija es de buen comer. Y es muy buena. Kiko es un buen padre, cambia pañales, se levanta por las noches cuando llora la niña… En este sentido es más calmado que yo, que me pongo más nerviosa con las cosas. ¿Has seguido un régimen draconiano para recuperar tu figura tras el parto?

No. Lo que hago es comer sano, beber mucha agua, tomar mucha fruta… Y la ayuda de esta dieta de la alcachofa me está viniendo muy bien. ¿Eres deportista?

Sí. Hago boxeo en el gimnasio de mi hermano, que es boxeador. Prefiero esto a hacer gimnasia, porque me aburre. El boxeo es uno de los deportes donde haces más ejercicio.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'Me fío mucho de mi marido' ¿Te consideras una mujer disciplinada?

Eso creo. Por eso practico boxeo varios días a la semana, aunque me cuesta muchísimo no llevarme a mi hija, separarme de ella. ¿No te da "miedo" dejar a la cría sola con su padre?

Ja, ja, ja. Claro que no. Me fío mucho de mi marido. Muchas veces es él el que se queda en casa con ella mientras yo hago mis cosas. ¿A quién se parece más físicamente, a su padre o a su madre?

A su padre. Pero su personalidad es muy parecida a la mía. ¿En qué sentido?

Es muy divertida, le gusta muchísimo la música. Se parece a su padre en los gestos y en el físico, no le gustan los dibujitos, solo las cosas en la que se escucha música.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'Lourdes, Eva y yo somos buenas amigas' ¿Y qué tiene de ti?

El carácter. Yo tengo mucho más carácter que Kiko. Mi marido, aunque ahora sea de otra forma, siempre fue muy tímido, muy correcto, y yo he sido todo lo contrario. ¿Kiko ya no es tímido y correcto?

Es correcto… Pero, por circunstancias, ahora salta más de la cuenta. ¿Tienes buena relación con sus hermanos?

Muy buena. Cada vez que nos juntamos lo pasamos pipa. Y Lourdes, Eva y yo somos buenas amigas. ¿Francisco, el hermanito de tu hija, es celoso con la niña?

Ama a todos los bebés, y con su hermanita es encantador.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'Isabel Pantoja es muy cariñosa con su nieta' Se ven poco...

Pero procuramos que cada momento que disfrutan juntos sea de total felicidad. ¿Cómo lleva Kiko la distancia con su hijo?

Como la llevaría cualquier padre que no vive con su hijo. Lo pasa muy mal. ¿Te gustaría ser madre de nuevo?

Queremos tener más hijos, por lo menos uno. Pero no es el momento. Quiero disfrutar mucho de nuestra hija Ana y darle su sitio en nuestra familia. Es que si me quedo embarazada pronto puedo tener un mal embarazo y hacerle el vacío a Ana, y no quiero. ¿Cómo calificarías a tu suegra, Isabel Pantoja, como abuela?

Es muy cariñosa con su nieta y se lo pasa muy bien con mi niña. Ana es muy graciosa. En eso se parece a Kiko.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'A mi suegra la veo estupenda, está divina' ¿A Ana le gustan las canciones de su padre o las de su abuela?

Está viciada con las canciones del padre, se vuelve loca, y con las de su abuela se queda embobada y alucinada. Isabel es genial, se entrega y juega muchísimo con sus nietos. ¿Es una abuela consentidora?

Sí, mucho. Es buena abuela y buena suegra. Aunque se entrega más con los nietos… ¿Sois amigas?

Me llevo muy bien con ella. ¿Cómo está afrontando su regreso a los escenarios?

Estupendamente. Aunque tiene sus nervios antes de subirse al escenario. Pero está muy segura de sí misma, y confiada de que este regreso va a ir muy bien. Anímicamente, la veo también estupenda, está divina, fuerte y con ganas de trabajar.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'Me sé de memoria la canción que han hecho Kiko y su madre' Su nuevo disco flojea en ventas.

Pues yo voy a los comercios y en casi todos está agotado. ¿Te gusta la canción que ha hecho con Kiko?

Me encanta. De hecho, me la sé de memoria. ¿Es verdad que a tu marido le gustaría ser entrenador de fútbol?

Me encantaría que lo fuera. Estudió el primer curso de entrenador y yo le animo a que acabe esa carrera. ¿Los hermanos Rivera se llevan mejor ahora que antes gracias a vosotras tres?

A lo mejor hemos influido algo, pero imagino que la decisión de estar más unidos ha salido de ellos. Y también les han unido más los sobrinos.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'No conozco a Julián Contreras' ¿Por qué no te fuiste con Kiko y su familia a Marruecos?

Me quedé cuidando a nuestra hija. ¿Conoces a Julián Contreras Ordóñez?

No. ¿Vais solucionando vuestros problemas económicos con Hacienda?

Hay problemas, sí, porque Hacienda le ha pegado un "palo" a mi marido. Pero lo está arreglando. ¿La convivencia con él no sufre sobresaltos?

Todo está muy bien entre los dos.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'No descarto dedicarme a la moda' ¿No sentiste algo de temor en tus inicios con Kiko, por la fama de juerguista que tenía?

Yo sabía perfectamente dónde me metía. ¿Qué piensas de los tatuajes de Kiko?

Me parecen bien, el último que se hizo en homenaje a su padre es precioso. Y el 24 que se tatuó refleja nuestro número preferido. Fue el día que asentamos nuestra relación. Menuda se ha montado con la polémica entre tu chico y el Rey Melchor en Castilleja…

No le doy importancia, hay problemas más importantes para preocuparnos. ¿Qué trabajo te gustaría hacer?

Algo en el mundo de la moda. Lo que no haría es aceptar a lo loco un trabajo en televisión… Hay gente mucho más preparada que yo. No sería lógico que le quitara el puesto por estar casada con Kiko o ser nuera de Isabel Pantoja… Yo no descarto dedicarme al diseño.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia