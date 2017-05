Irene Villa narra su desgarradora historia vital

"La gente siempre está al lado de las personas que luchan, que no se rinden. Noto mucho el cariño en las redes sociales. Jamás me he sentido olvidada" , apunta.

"Los problemas hay que contarlos. Hay que abrirse. Me encanta ayudar, pero ha habido etapas en las que también he tenido que pedir ayuda ", dijo sobre los mimbres que hay que tener para poder superar un gran trauma como el que ella vivió.

Un momento que la marcó

Villa ha hecho prácticamente de todo: escribir libros, dar conferencias, ejercer como contertulia… Pese a ello, quiere seguir haciendo de todo. "Tengo la idea de que esto se acaba rápido. Hay que disfrutar el momento porque en el futuro nadie sabe lo que va a pasar", afirma.

Uno de los momentos que más le han marcado desde que se convirtiera en madre fue cuando uno de sus hijos le preguntó sobre el motivo por el cual no tenía piernas. "Mi hijo me preguntó que por qué no tenía piernas. No fui capaz de contestar, tuvo que hacerlo mi marido", recuerda.