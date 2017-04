Irma Soriano y Emma Ozores: irreconciliables tras su último desencuentro: "Estira, estira..."

La presentadora no dudó en postear en Twitter lo que le pareció un pequeño detalle que no salió en cámara... y se quedó más a gusto que un arbusto.

Guerra tuitera

A pesar de que a Emma no le llegó una notificación como que Irma había twitteado sobre ella (porque no puso la mención para ello), Emma se dio en cuenta en seguida de que su (a este paso ex) amiga la estaba poniendo a caer de un burro... por lo que no dudó en explicar lo que realmente pasaba en otro tuit.