Irma Soriano y su marido se llevan el peor golpe de su vida

Aída Nízar y Mariano Navarro. GTRES

Aída Nízar ha ganado la batalla ante los tribunales a Mariano Navarro. El marido de Irma Soriano había sido demandado por supuestamente propinarle una bofetada en una pausa publicitaria durante la emisión de 'GH VIP', donde concursaba su mujer junto a la polémica Aída.

Ahora, meses más tarde, el juez ha dado la razón a ​la vallisoletana​. El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid​ ha señalado a Mariano Navarro "autor responsable de un delito de lesiones previsto y penado en el articulo 147.3 del Código Penal".​ Por esto, le ha condenado a la pena de "un mes de multa, con una cuota diaria de 10 euros". Además, el marido de la presentadora deberá hacerse cargo de las costas del juicio y las de la acusación particular, las cuales aún no han sido solicitadas.

Según cita el texto de la demanda contra Navarro, que todavía está a tiempo de apelar la sentencia, Mariano "agarró de los hombros a Aída Nízar y en estado de gran excitación llegó a propinarle una fuerte bofetada con la mano abierta en la zona de la cara sin que llegara a causarle lesiones de ningún tipo". Aunque no hay ningún testigo de este hecho, el juez ha dado por probado el testimonio de Nízar.

Los testigos no vieron ningún contacto físico, al menos así lo han declarado ante el juez. Uno de ellos fue un cámara de 'GH VIP', que aseguró que "vio insultos y que en un momento Mariano se levantó y fue hacia el sitio de Aida, pero que no vio que Mariano agrediera a Aida"​. Sí declaran haber presenciado un enfrentamiento verbal, con insultos de por medio.

La Justicia ha valorado todas las pruebas aportadas por la demandante y el demandado, llegando a la conclusión de que sí hubo "una agresión física ". El juez justifica en el escrito que "el hecho de que otros no lo vieran y no existan documentos gráficos de ese concreto momento no significa que no existiera esa agresión".​