Irma Soriano, orgullosa de su paso por 'GH VIP'

La conductora se empeñó en dejar bien claro que se había mostrado tal como es dentro de la casa, y tan mal no lo podía haber hecho si acabó convirtiéndose en tercera finalista. Eso sí, si la gente estaba esperando que se desquiciara y fuera más "flamencona", eso no tiene nada que ver con ella.

''No me arrepiento de haberlo hecho''

Kiko Hernández le indicó que algunos de sus llantos dentro de la casa estaban completamente injustificados y rozaban el patetismo. "Cada uno vive y siente como quiere, yo respeto tus lágrimas y no las voy a juzgar", contestó la presentadora.

"No me arrepiento de haberlo hecho. Otra cosa es que analicemos el concurso y os guste o no. He sido la tercera y con un perfil de gente muy joven", añadió orgullosa.