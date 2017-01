Isabel Pantoja no quiere ni acordarse de la cárcel en 'El Hormiguero'

Otro tema candente durante la noche fue si la tonadillera tiene el hueco para el el amor, algo que ella negó tajantemente , pero sí apunto que tenía "el corazón tan lleno de amor de los míos que no me cabe nada mas. Ni una rajita de luz", apostilló, aunque también acertó a apuntar que nunca podría decir "de este agua no beberé".

''No puedo permitirme el lujo de venirme abajo''

Tampoco se quiso ir la tonadillera sin cocinar y demostrar cómo se hace el verdadero gazpacho 'a la Pantoja': algo más de un kilo de tomates, un pepino, un diente de ajo, un pimiento, un chorro de vinagre y otro de aceite y una cucharada sopera de sal, ademá de cebolla, huevo y jamón bien picado para acompañar.

Sin embargo, Isabel también tuvo momentos intensos, y reconoció que aún no está al 100%: "No puedo permitirme el lujo de venirme abajo, por mis hijos, mis nietos, mi madre, por mí misma y por mis fans. Me subo a mi habitación para que mi madre no me vea y allí me entretengo, cambio cortinas, ordeno armarios, me pongo mi música, reviso el vestuario... Entretengo mi mente, que está todavía a medio camino".