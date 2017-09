Iván González podría volver al trono de MYHYV

Iván interrumpió el programa para decir una cosa muy importante ¿Qué pasaría si Iván González regresara al trono? El gaditano parece tener las cosas muy claras, y hasta interrumpió la emisión normal del programa para hacer su propuesta: ¡quiere encontrar el amor!



''Me quedó algo pendiente'' El 'pollito', tras su paso por Supervivientes, cree que, cuando estuvo sentado en el trono (y también cuando fue pretendiente) no era el momento para él: piensa que entonces era muy niño, y que no tenía la cabeza en su sitio como para concursar: "Me ilusioné, me salté las normas porque estaba ilusionado con otra persona... y no era el momento. Ahora siento que, cada vez que entro por las puertas de Telecinco, me quedó algo pendiente. Es como un saco de arena que arrastro desde hace tiempo...", matizó.



''Me encantaría volver a enamorarme'' Ante la sorpresa inicial por interrumpir el programa, los murmullos entre el público se hicieron patentes en los planos más generales del plató, pero no era una broma: Iván está dispuesto a buscar el amor en serio: "Estoy en un momento estable en mi vida, he cambido muchas cosas... y me gustaría hacerte una propuesta, Emma. A tí, a la dirección, al público, a los asesores... me encantaría volver a enamorarme y hacerlo en este plató, donde todo empezó, y me encantaría que me dieran la oportunidad de sentarme en el trono". ¡Bombazo!



¿Quién le daría la oportunidad? Iván, además, cree que ha cambido mucho física y psicológicamente, y que está en un moemnto de su vida en el que quiere la estabilidad, también en lo persona.... ¿Se la damos? De momento, algunos ya han planteado sus discordancias...



''Quiero que Iván encuentre novia'' Los asesores del amor, que fueron los primeros en opinar, lo dejaron claro: Rafa Mora piensa que su amigo se merece encontrar una novia... mientras que Nagore se niega. "Iván ha mejorado desde Supervivientes. Le veo mucho más maduro... y yo también quiero que Iván encuentre novia con la que estar estable y feliz", decía el también colaborador de 'Sálvame', pero había también una razón de fondo que pesaba mucho...



¡Quiere librarse de Iván! El asesor del amor lo tiene claro: quiere ver a su amigo feliz, pero también le quiere fuera de su casa: "Está siempre en mi casa con Macarena y conmigo, así que quiero que se busque novia".



