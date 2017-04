Ivonne Reyes, contra Pepe Navarro

Ivonne Reyes vuelve al 'Deluxe' Ivonne Reyes regresa a ‘Sábado Deluxe’ dispuesta a defenderse de todas las acusaciones que han circulado por los medios durante su estancia en ‘Gran Hermano VIP’. La presentadora, que tuvo que soportar las declaraciones incendiarias de Pepe Navarro, quien sigue negando que sea el padre biológico de su único hijo, ha hablado de las novedades en torno a la paternidad del presentador.



El tirón de oreja de Jorge Javier Antes de que diera comienzo la entrevista, Jorge Javier ha querido dejar claro los motivos de por qué la entrevista iba a ser bastante ‘light’. Y es que en todos los años que llevan haciendo el programa, jamás nadie había puesto tantas cláusulas en su contrato. “No tiene que ser un motivo de orgullo. Deberías haber venido con la valentía de alguien que se sienta en un plató. No te pone en una buena posición”, le ha dicho el presentador a modo de reprimenda.



''Quiero hablar con los papeles en la mano'' “Me parecen pocas. No es el momento. Me gustaría hablar de muchas cosas, pero la situación me lo impide… Quiero hablar con los papeles en la mano”, ha dicho la venezolana para justificar su actitud. Sin embargo, Vázquez ha desvelado algunos puntos del contrato que no tenían nada que ver con el litigio que mantiene con Pepe Navarro, como que solo se podían emitir imágenes buenas de su paso por ‘Gran Hermano VIP’ o que estaban obligados a hablar de las películas en las que ha participado.



Murió la Ivonne divertida “Has perdido la esencia que todos conocíamos de Ivonne, de una tía entretenida. Me he encontrado con una señora impostada”, ha afirmado el conductor del programa sobre su paso por ‘Gran Hermano VIP’.



''Me parece que todo estuvo fuera de lugar'' Metiéndose en el tema de su litigio con Pepe Navarro, la azafata ha mostrado su descontento por la actitud del periodista durante su encierro en el reality. “Me parece una barbaridad lo que ha hecho. No lo esperaba. Han pasado muchas cosas, pero esta parte me sorprendió mucho. Me parece que todo estuvo fuera de lugar”, ha apuntado, en relación a la estratagema que siguió para obtener una prueba de ADN de su hijo.



La ex que ha cambiado de bando Algo que ha sorprendido es que incluso Eva Zaldívar, ex de Pepe Navarro y muy crítica con él durante una etapa de su vida, se ha ya posicionado de su parte en las últimas semanas. “No sé lo que ha pasado con ella”, ha dicho Reyes, asegurando que cuenta con unos mensajes en los que habla mal de él. “Salir de la casa y ver a la gente feliz está bien. Exponer a tus hijos, eso no está bien”, ha apostillado mirando a cámara. “No he vendido a mi hijo y quiero que lo demuestre”.



Advertencia pública al que fuera su pareja El turno de palabra de Belén Esteban también ha comenzado con una reprimenda para la invitada. “Cuando vienes a dar una entrevista tienes que hablar de todo. Si no, te sientas cuando puedas hablar”, le ha indicado. La colaboradora le ha sonsacado que la última vez que mantuvo relaciones sexuales con el presentador de ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’ fue al poco tiempo de dar a luz a su hijo y que no sabe por qué deja caer que ella conoce los motivos de por qué entraron a asaltar su casa. “Si me pasa algo siempre querré que se sospeche de Pepe Navarro”, ha afirmado.



''Hablábamos para hacer un reencuentro con nuestro hijo'' A María Patiño no le cuadraban muchas de las afirmaciones de Reyes, ya que no entiende por qué, si el verano pasado hablaban de manera amistosa tanto ella como Pepe de hacer de nuevo las pruebas de paternidad, de pronto Reyes acabó desapareciendo. “Hablábamos para hacer un reencuentro con nuestro hijo”, ha aclarado, asegurando que jamás se puso sobre la mesa el tema de las pruebas de ADN.



Un acercamiento amistoso que quedó en nada Antonio Rossi, que ha visto los mensajes que se intercambiaban la venezolana y el presentador hace poco más de un año, ha apuntado que durante ese acercamiento hablaban como si fueran amigos y no entiende el radical distanciamiento.



Las vacaciones frustradas de Pepe Navarro y su hijo “La cena y la comida estuvieron muy bien. Pero me llamaron dos periodistas para hablarme del tema de la prueba de paternidad”, ha afirmado tajante la entrevistada. Pese a ello, las fechas no concuerdan: la cena tuvo lugar en febrero y las pruebas se llevaron a cabo en octubre. “Él me hablaba de encuentros con mi hijo. Incluso de irse de vacaciones con él”, ha recordado, en relación a las conversaciones que mantuvieron durante sus encuentros amistosos.



