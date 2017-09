Ivonne Reyes y Sergio Ayala ya no están juntos

La explicación a las dos versiones la dieron en 'Sálvame' , donde Gema López afirma que "puede que Sergio no supiera cómo responder a la pregunta de si estaban juntos en ese momento, pero he hablado con Ivonne y me ha confirmado la ruptura".

Cosa de dos

Una de las cosas que Ivonne ha aclarado es que la decisión de romper no fue unilateral, sino que fue algo que decidieron "los dos, de mutuo acuerdo", afirmó. Además, concretó que no tiene miedo a lo que Sergio pueda decir ahora que no son pareja. "No tengo miedo de lo que Sergio pueda decir", afirmó.