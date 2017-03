Jaime Cantizano habla sobre su acosadora

Todo empezó el pasado verano, cuando una seguidora comenzó a hostigarle exigiéndole una cita, aunque en principio no le dio mayor importancia , pero todo cambió cuando la chica consiguió tanto su teléfono como el de sus familiares.

Cantizano llegó a tener 400 emails de esta mujer, que no dudó en presentarse en su domicilio. La mujer, una total desconocida para el jerezano, asegura que le une a él una antigua historia de amor.

Las llamadas y mensajes a su madre eran constantes, más de 600, algunos tan amenazantes como el que ha trascendido: "Te quiero ver sufrir como he sufrido yo" .

'Está en manos de la Justicia'

Ha sido ahora cuando Jaime ha hablado sobre esta situación que tanto dolores de cabeza le está dando. "Está en manos de la Justicia, que es la que tiene que marcar los límites", ha asegurado. El presentador tiene claro que lo primordial es proteger a su familia y confiesa que "estoy tranquilo".

Jaime no quiere hablar mucho del tema ya que "es un proceso abierto y yo no puedo interferir". A pesar de esta situación tan tensa y desagradable, el presentador está feliz con su nuevo programa, 'Jugando con las estrellas', y pretende vivir su vida "con naturalidad". Los problemas con esta fan no van a impedir que la relación entre el presentador y sus seguidores cambie ya que el cariño que brindan "se agradece".