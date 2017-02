Jaime Cantizano explota ante la agresión a Xavi Martínez

''Agredir e insultar no está en las reglas de un programa''

Una de las cosas que ha querido aclarar Cantizano es que la violencia nunca está justificada."Agredir e insultar no está en las reglas de un programa de televisión, ni en la música ni en la vida. Esto no representa a todos los seguidores de Eurovisión, pero me llamó la atención que profesionales que se dedican a este mundo reaccionaran de esa manera, me da hasta pena”, ha sentenciado Cantizano.