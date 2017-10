Los Javis: "Habrá matrimoniadas y nos da miedo ese momento"

No se lo pensaron dos veces ¿Qué supuso que os llamaran para ser profesores de interpretación de OT?

Ambrossi: Tinet me envió un mensaje por twitter en el que me decía que quería proponernos algo y yo ya le dije a Javi que me imaginaba de que se trataba. Lo vi. Le dije que sí enseguida. Es increíble, es el programa que ha marcado nuestra adolescencia, a parte que es muy de nuestro estilo, siempre hemos buscado trabajar con gente joven y muy milenial.



Les enseñarán a interpretar ¿Qué es lo que vais a intentar enseñarles?

Calvo: A encontrar en ellos la emoción necesaria para cantar y contar una canción, a transmitir el mensaje y también a interpretar porque cuando salgan al mundo real van a tener que ser actores porque habrá muchas entrevistas, programas… Tendrán que saber utilizar su lado más cómico y su lado más emocional dependiendo el momento.

A: Además, tenemos la responsabilidad de ser el primer público de chicos muy jóvenes. Tendremos que ser ese público crítico, respetuoso y amoroso que le acompañe a partir de ahora en sus carreras.



'OT 1', dejó el listón muy alto, ¿nos van a sorprender los cantantes de esta edición?

C: Sí, yo soy muy exigente y te puedo decir que he alucinado con el casting. He llorado, son muy buenos.

A: Yo ya soy fan de algunos concursantes. Me cuesta lo mío ser profe. Inevitablemente me pongo de espectador. ¿Habrá mucha emoción en las canciones?

A: Depende si la canción lo pide. También habrá 'Felices los cuatro' y esta pide otra cosa. Hay emociones de todo tipo.

C: Lo importante es que en un escenario sucedan las cosas y no tenerlas muy pensadas. El vivo es para estar presente y reaccionar. Un artista en directo es mejor.



''Cuánto más jóvenes, más inocentes'' ¿Todavía tienen inocencia o vienen muy preparados?

A: Tampoco los hemos conocido tanto, los hemos visto en el escenario defendiendo sus canciones. Parece que sí la tienen, evidentemente controlan el escenario, saben dónde hay que mirar y tocan muchos instrumentos, pero esa preparación, no tienen nada que ver con la inocencia entendida como ilusión y ganas de comerse el mundo, eso está.

C: Saben más, lo hacen mejor, visten mejor. Cuanto más jóvenes, más inocentes.



¿Mejores que Llácer? Vosotros también tenéis esa inocencia entendida como ganas e ilusión.

C: Inocencia interrumpida.

A: Nosotros inocencia mucha, ilusión más. Ellos van a mejorar como cantantes y nosotros como profesores. Será toda una experiencia para los dos universos. ¿Os da miedo o respeto que os comparen con Ángel Llàcer?

C: Miedo es una palabra que no me gusta. Me preocupa más hacerlo bien que el hecho de que me comparen.

A: Llàcer siempre va a ser mejor que nosotros. No hay otra opción.



Dispuestos a arriesgar ¿Cuál va a ser vuestro método?

A: Probar las cosas. Eso te lleva a las situaciones más extremas. Probar, no tener miedo, abrirse… Siempre digo que para salir bien en una foto todos sabemos la pose correcta, pero para tener un fotón hay que arriesgar y hacer cosas locas. Probablemente, 800 sean malísimas, pero una será maravillosa. 'La foto'. Nosotros vamos por esa foto maravillosa. Arriesgar, arriesgaste cuando le pediste matrimonio en un cine lleno de gente.

A: Pero eso no era arriesgar, yo sabía que me iba a decir que sí.



