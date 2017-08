Javier Tudela, tachado de racista por un desafortunado comentario

Mucho hacía que uno de nuestros famosos no metía la pata de manera monumental en las redes sociales . Todos recordamos aquel tuit de Sergio Ramos diciendo en Twitter que estaba en Nueva York ilustrándolo con una foto de Las Vegas o a David Bisbal quejándose de lo poco transitadas que estaban las pirámides de Egipto en plena Primavera Árabe, pero esta vez ha sido Javier Tudela el que la ha liado parda...

Metedura de pata

No hacía más que un rato que Javier Tudela se había montado en una avión que le traería de regreso a España desde África cuando, sin haber siquiera abandonado el territorio, la cagaba subiendo a Instagram Stories esta imagen, con un círculo en el centro que rodeaba a un hombre claramente musulman con una frase que no podía ser menos acertada: "Como ese me haga algún movimiento sospechoso... vamos a tener un problema".