Jennifer Lawrence lo deja con su novio de 48 años

La pareja apenas ha aguantado un año, pero parece que el amor, por unas cosas u otras, no ha prosperado, aunque el tiempo que han estado juntos, ambos han estado muy enamorados: "Él es único. No hay nadie con quien se le puedo a comparar. No hay nadie como él", dijo Jennifer en una entrevista sobre Aronofsky.

Se querían mucho

También, hace bien poco, la ganadora de un Oscar por 'El lado bueno de las cosas' dijo estar la mar de feliz con Darren, por lo que no entendemos qué ha podido pasar entre ellos, y es que las razones de esta ruptura no han salido a la luz. "He estado antes en relaciones en las que solo he estado confundida, y con él nunca me siento confundida"