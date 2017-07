Jennifer López y Marc Anthony, juntos de nuevo

La cantante ha lanzado su nuevo single 'Ni tu ni yo', un tema en castellano en cuyo videoclip sale ni más ni menos que su ex, el artista Marc Anthony.

QMD!19/07/2017

Jennifer Lopez y Marc Anthony. GTRES

Jennifer López ha lanzado 'Ni tú ni yo', el primer single de su segundo álbum en español. Este tema supone la primera colaboración entre la artista y Gente de Zona, con un ritmo muy pegadizo, ideal para mover las caderas este verano.

Pero lo más sorprendente ha sido el videoclip oficial de esta canción, donde aparece ni más ni menos que Marc Anthony. Es en los primeros minutos del vídeo donde aparece la ex pareja juntos tras su separación, después podemos ver a una explosiva JLo protagonizando una sesión de fotos con poses de lo más sensuales.

El disco, que aún no se conoce cuál será su título oficial hasta su lanzamiento en septiembre, estará bajo la producción ejecutiva de Marc Anthony, ex marido y padre de sus hijos -Max y Emme-.

Aunque aún quedan dos meses para que salga a la venta, se prevé que tenga un gran éxito nacional, ya que con 'Como ama una mujer', su primer álbum en español, vendió más de 80.000 copias en nuestro país.

Sea como sea, a Jennifer no le faltan proyectos. La también actriz protagoniza una serie policíaca, 'Shades Of Blue', y además ejerce de jurado en 'Word Of Dance', un talent show de baile.