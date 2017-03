¿Quién es el hombre que ha robado el corazón a JLo?

Alex compartió una fotografía en su Instagram donde contaba que continuaba trabajando como comentarista en el programa 'Fox Sports'. Esta imagen hubiera pasado desapercibida si no hubiera sido porque la mismísima JLo le dio a 'me gusta'.

Desmentida su relación con Drake

Los rumores de su supuesta relación con Drake comenzaron cuando la cantante publicó una fotografía con él junto a la que escribía: "Lo amo". Más tarde, también JLo publicó una instantánea llena de significado donde Drake abrazaba tiernamente a la diva latina.

Además, el hecho de que Rihanna, ex de Drake, dejase de seguir a Jennifer en redes sociales supuso casi una confirmación del romance. Sin embargo, Lopez desmintió su relación en 'The Daily Show With Trevor Noah': "Déjame aclarar esto: No estoy con Drake".