Jenny Llada sorprende tras su paso por 'Cámbiame'

La actriz y ex vedette Jenny Llada fue la última en pasar por las manos de Pelayo Díaz en 'Cámbiame'. La musa del destape en los años 70 y 80 llegó al programa de Telecinco con la esperanza de encontrar un nuevo look mucho más profesional y alejado del estilo sensual y explosivo que la caracteriza, pero tenía sólo una petición: que su pelo se quedara rubio y no se lo cortaran.

Quiere volver

"Ha habido una cosa que no has conseguido, y ha sido quitarle esa parte de artista. Te felicito por ello, me encanta", apuntó Cristina. "Con esa melena me recuerdas a una diva de Hollywood. Una Joan Collins, una Ava Gardner en 'Mogambo'", añadió Natalia.

Unos piropos con los que Jenny acabó encantada: "¿Puedo volver todas las semanas? Con esos comentarios subís el ánimo y la moral, que es muy importante", respondió Jenny.