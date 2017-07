Belén Esteban confirma la felicitación más especial que ha recibido Andrea

QMD!21/07/2017

La colaboradora de 'Sálvame' está muy orgullosa de su hija. Belén Esteban le preparó una súper fiesta en uno de los locales de moda de Madrid a su "pequeña del alma", para celebrar su 18 cumpleaños. Aunque no quiso desvelar mucho de lo que pasaba en el interior de la discoteca, la de Paracuellos sí tuvo unas palabras para la prensa. "Mi hija me ha pedido que no hable y lo tengo que respetar", comenzaba Belén.

Ante los halagos de los periodistas hacia su hija, Belén daba las "gracias" y confesaba que aunque había sido "una locura cuando hemos salido de casa, su hija estaba bien y feliz". También desvelaba que le había dado una gran sorpresa a su hija, pero no la iba a contar, por deseo de su hija.

Entre todas las llamadas y mensajes que recibió Andrea el día de su cumpleaños, Belén confirmó que su padre, Jesulín de Ubrique, había felicitado a su hija. "Sí, la ha llamado, pero ya, no voy a contar nada más", reveló la de Paracuellos.

En cuando al futuro de Andrea, la colaboradora de 'Sálvame' confirmó que la joven "quiere ser periodista, pero no de corazón" y, en cuanto al destino de la joven para cursar la carrera, Belén lo deja en el aire. "Es que habéis dicho Inglaterra. Yo sólo digo que la niña se va fuera", sentenció.

Sobre si le había dado algún consejo a Andrea es esta nueva etapa de su vida, Belén confesó la madurez de la joven. "Es ella la que me da consejos a mí", dijo.

Pasadas las 23.15 de la noche, Belén abandonaba el local del brazo de su chico, Miguel, que llevaba las bolsas con todos los regalos que le habían hecho a Andrea. Entre ellos el vestido de Abercrombie & Fitch que le habían comprado Arantxa de Benito y Agustín Etienne. Además, para su gran día Andrea llevó un vestido negro que le había regalado otros de los invitados, Aless Gibaja.

"Los voy a dejar también solitos, tienen que disfrutar", decía la de Paracuellos. Antes de marcharse, Belén también remarcó que sean los padres de Andrea quienes sean Andrea "quiere ser una niña normal que coja el metro y el autobús. Es lo que me ha dicho y lo voy a respetar".