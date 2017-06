¿Quién se ha burlado de la sexualidad de Chelo?

Una polémica traición a Chelo Un polémico misterio ha estado presente en 'Sálvame' toda la semana. Kiko Hernández desvelaba que un colaborador le había enviado hacía dos años un mensaje al móvil en el que se burlaba de la sexualidad de Chelo García Cortés. Kiko dio unos días al autor del mensaje homófobo para que por si mismo lo reconociera, pero al no hacerlo y tras ir descartando a todos hasta quedarse con Lydia Lozano y Jesús Manuel, se veía obligado a desvelar su identidad. Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Mensaje homófobo Entre incrédula y expectante Chelo García Cortés seguía en el plató el momento en el que Kiko iba a hacer público quien la había atacado en 2014 con un mensaje sobre su condición sexual. Este mensaje, que Kiko ya había mostrado anteriormente a Chelo, se produjo a raíz de unas bromas por unas vitaminas. Entonces Kiko decía al colabprador autor del mensaje: "¡Qué bestia es la tía!"; y éstehabñia respondido: "¿La tía? Ja, ja, ja".

Nadie se reconoció cupable Durante la semana todos los colaboradores de 'Sálvame' habían negado ser los autores del mensaje, mientras que Kiko ejercía con maestría para levantar expectación su papel de 'justiciero', recordando que éste anónimo personaje se había burlado de Chelo y dejando claro que le había molestado que no tuviera la valentía de dar un paso al frente para decir: 'Fui yo".

Los 'finalistas' Como si de la final de un concurso se tratara, Kiko cogía los dos colaboradores que aún no habían sido descartados de las manos, Jesús Manuel y Lydia Lozano para anunciar quien era el traidor. El mensaje homófobo contra Chelo, aunque de 2014, llega en un momento propicio, pues se está hablando mucho estos días de la homosexualidad, pues del 23 de Junio al 2 de Julio se celebra el World Pride Madrid 2017.

Y el traidor es... Este era el momento crucial de la polémica. Kiko levantaba el brazo del autor del mensaje al grito: "La persona que me mandó un mensaje riéndose de mi compañera y amiga es… ¡Jesús Manuel!".

Jesús Manuel se excusa Tras recibir el nombre del 'traidor', Chelo se quedaba incrécula y casi conmocionada pues no se lo esperaba de su amigo Jesús Manuel. Este se justificaba argumentando que se dio en un contexo entre bromas y diciendo que "nunca me he reído de la condición sexual de Chelo ni de nadie, y por supuesto no soy homófobo..."

Chelo alza la voz Chelo se mostraba cada vez más afectada y llegaba a levantarse de su silla al borde de las lágrimas para dejar claro que "no aguanto ya ni una mísera bromita de nadie. Ni de zapatos, ni zapatitos, ni de cambiarme el nombre", refiriéndose a la aquella vez que Escaleto la llamó "Chema".

Una mujer libre y segura Finalmente, ante tanto dolor, la claboradora vilipendiada explotaba para decir y dejar claro de una vez por todas: "Me llamo Chelo García-Cortés, tengo 65 años, me acuesto con quien me da la gana y soy una mujer...".

¿Perdonó a su amigo? Con Jesús Manuel frente a frente, Chelo mostraba su decepción al decirle a la cara que "me molesta muchísimo no ya que se cuestione mi sexualidad, sino mi feminidad... Me duele que venga de ti, porque tenemos una excelente relación... Ni en broma me gusta que una persona a la que le tengo tanto cariño me haga esto". Por otro lado decía que no iba a dejar de hablarle y que en esta ocasión iba a pasarlo por alto.