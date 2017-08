Jimmy Giménez-Arnau confiesa la historia que lleva años escondiendo

Todo ocurrió mientras estaba en la mili

"Esto me ocurrió con 18 años, te lo cuento muy rápido porque sé que esto va muy deprisa. Yo estaba de voluntario en el ejército del aire en San Alberto, Zaragoza, y yo tenía una novia en Pamplona, una holandesa, porque yo estudiaba allí, y me habían dado permiso para hacer la mili", empezó contando Jimmy.

"En los tres primeros días que me dieron de estar libre, dije 'yo voy a ver a mi novia'. Yo no tenía ni edad para alquilar una Vespa, pero me la alquiló un amigo mío que podía. Entoncescogí la Vespa, y además era noviembre o diciembre, por lo que las cunetas estaban heladas y yo derrapaba, y eso era una desgracia", añadió.