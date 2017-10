Joao: "Lucharé para encontrar otra oportunidad"

''No estaba al cien por cien'' ¿Cómo estás?

Me siento raro, pero tampoco me encuentro mal. Es una desilusión más de la vida, de las muchas que te vienen y saldré de está obviamente. Lucharé para encontrar otra oportunidad. Sé que he nacido para esto y lo voy a seguir haciendo toda mi vida hasta el día que pueda vivir de la música. ¿Estabas preparado?

Sí, además no estaba al cien por cien porque tenía un pólipo en la garganta desde hacía una semana que me provocaba una disfonía, no tenía seguridad y estaba incómodo. Sabía que esto podía ocurrir.



''Lo mejor del programa, mis compañeros'' ¿Qué es lo mejor que te llevas del programa?

Sin duda, mis compañeros. De hecho, creo que no estoy tan mal porque no he visto ninguna injusticia. Nos hemos llevado todos muy bien. Es justo que estén allí. Se decía que teníamos estilos muy parecidos y ha quedado claro que no tenemos nada que ver.



''Podría haber dado mucho más'' ¿Crees que el jurado fue justo o demasiado duro?

Allí salí con peor cuerpo de la actuación. Al escucharme en casa, no creo que estuviera tan mal como la referencia que tenía de la vivencia del escenario. Me hubiera gustado que hubieran confiado más en mí, porque fallos, por una razón u otra, hemos tenido todos. Sé que podría haber dado mucho más.



''Hubo problemas técnicos'' Hubo muchos problemas técnicos…

Desde dentro, no nos escuchábamos igual de bien que en el ensayo. En mi caso no me escuchaba porque el público gritaba mucho. Luego, hubo problemas técnicos, pero eso es algo humano, el playback se soltaba antes de lo que tocaba, eso hacía que se perdiera el tono y el ritmo.



