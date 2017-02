Jon Allende dice adiós a '¡Qué tiempo tan feliz!'

QMD!26/02/2017

‘Supersingles’ acaba de sufrir una importante baja. El grupo que ameniza con su música las tardes de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ pierde a uno de sus componentes, Jon Allende, quien ha decidido embarcarse en otros proyectos y comenzar una andadura en solitario.

No sin antes pisar por última vez el plató del programa y despedirse como se merece de sus compañeros y amigos. Después de casi 8 años al frente del grupo junto al resto de componentes, la despedida fue muy dura, llegando a emocionar especialmente a María Teresa Campos y a Mercedes Durán.

Y es que la presentadora del espacio tiene mucho cariño por el joven, quien saltó a la fama tras su paso por ‘Operación Triunfo’. "En nombre de todos voy a decirle a Jon Allende que ha sido un lujo contar con él estas casi ocho temporadas de '¡Qué tiempo tan feliz!' por su voz maravillosa, que merece abrirse un nuevo camino como él quiere" afirmó con lágrimas en los ojos.

"Simplemente dar las gracias a la gente que nos sigue, a la gente que está en este programa, que los que están delante de las cámaras los conocemos todos y son maravillosos, pero los que están detrás también. Hay gente súper interesante ahí, detrás de las cámaras. Gracias a todos”, dijo Allende durante su despedida.

Sobre su marcha de los ‘Supersingles’, apunta a que será por el momento de manera parcial, ya que va a seguir participando en la gira de conciertos que tienen programada. "No me desvinculo del todo, seguiré haciendo alguna cosita con los "Supersingles", espero que me podáis ver y escuchar”, matizó.

Las redes sociales también han servido para que sus compañeros de grupo se puedan despedir públicamente de él. "No te imaginas lo que ese escenario y yo te vamos a echar de menos...nos vemos en la gira "Supersingles" 2017, amigo", afirmó Anabel Dueñas. Por su parte, Mercedes Durán señaló: "Por ahora la última foto de los cuatro juntos en '¡Qué tiempo tan feliz!', te deseo lo mejor y nos vemos en los conciertos "Supersingles".