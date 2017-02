Jordi Hurtado cumple 20 años al frente de 'Saber y Ganar'

Más de 360.00 preguntas realizadas y sin pinganillo

¿Te imaginaste hace dos décadas soplando las velas de esta tarta?

¡No! Es imposible imaginar que íbamos a aguantar tanto tiempo en la parrilla televisiva. Empezamos con la idea de sólo tres meses y a ver qué pasaba. Y ahora nos sigue más de un millón cada día. ¡Increíble!

Más de 360.000 preguntas formuladas. Cuando llegas a casa ¿sueñas con alguna?

No, sé distinguir muy bien las jornadas de grabación de mi vida privada. Aparco todo al salir del plató.

¿Qué momento recuerdas con más emoción?

Recuerdo a José Manuel Dorado, el primer concursante que llegó a los cien programas. Era la primera vez que pasaba algo así. Él y todos acabamos llorando porque nos transmitió esa emoción.

¿Qué concursante te ha impactado más?

Hay muchos. Ahora me viene a la cabeza Oscar Díaz: cuando cumplió doscientos programas le pusimos tres calculadoras seguidas y le sobró tiempo. Y, por supuesto, José Pinto, el ganadero. ¡Este hombre no ha estudiado ninguna carrera pero se lo ha leído todo, es una esponja. Admirable!

No usas ‘teleprompter’….

¡Jamás! Éste es uno de mis grandes méritos. Tampoco me he puesto nunca un pinganillo en la oreja. Me basta un guión para saber qué tengo que decir y qué he de contar a los espectadores. Es la única forma que concibo de trabajar: improvisar, crear, inventar y comunicar sin sentirme como una máquina.

El pasado mayo te ausentaste unos días por primera vez en 20 años. ¿Qué pasó?

Aquello fue trending topic mundial (risas). Me llamó la atención tanta dedicación mediática. Estuve de baja por una pequeña intervención de la que no daré más detalles.

¿Cómo te cuidas para no ponerte de nuevo enfermo?

En invierno siempre llevo una bufanda para no resfriarme. Lo vital es que no entre el aire.