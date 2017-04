Jorge Javier e Ismael Beiro, frente a frente

Jorge Javier e Ismael se reencuentran en 'Sábado Deluxe' Jorge Javier Vázquez e Ismael Beiro tenían un asunto pendiente por hablar. La reciente visita de Mercedes Milá a ‘Sábado Deluxe’ volvió a poner sobre la mesa la actitud que tuvo el presentador con algunos exconcursantes de ‘Gran Hermano’ durante su estreno como conductor del reality. Ante unas declaraciones de Ismael Beiro, que aseguraba que sin Milá el concurso no tenía razón de ser, el catalán acabó enfrentándose en directo con Beiro. “Me meriendo a cincuenta como tú”, dijo en su día el presentador.



''Tenía muchas ganas de hablar contigo'' Tras tenderle el guante para que acudiera al programa y así poder limar asperezas, el primer ganador de ‘Gran Hermano’ se sentó en ‘Sábado Deluxe’ para hacer frente a la polémica. Jorge Javier, visiblemente arrepentido, se dispuso a explicar el motivo de su actitud. “Tenía muchas ganas de hablar contigo. No te llamé en su día. no por rencor ni mal rollo, sino porque creía que en ese momento no lo necesitaba… pero con el tiempo decía ‘tengo que hablar con este chico’…”, comenzó diciendo el presentador.



Cuestión de la manera que tuvo de decir las cosas “Hay una cosa que te volvería a decir, pero el tema que yo tuve fue el tono con el que me dirigí, tenía que haberlo hecho como una broma, y se interpretó como un ataque…”, afirmó. A lo que añadió: “Si lo volviera a decir lo diría en otro tono., y en lo que me equivoqué es cuando me dijiste ¿me perdonas? Y mi fallo… dije no… tendría que haber dicho ¿cómo no te voy a perdonar?, claro que te perdono entiendo perfectamente lo que sentís, os sentís huérfanos”.



Los consejos de Ismael Beiro a Jorge Javier Por su parte, Ismael quiso dejar claro que cuando concedió a Radio Mediaset las declaraciones que molestaron al catalán, todavía no se sabía quién iba a ser el sustituto de Mercedes Milá. Además, le indicó que no fue nada inteligente echarse en contra a la plana mayor de exconcursantes del reality. “Es verdad que lo tuviste difícil. Pero luego en la grada era tan fácil como haber dicho ‘oye, chicos, me tenéis que echar una mano y todos te hubiésemos apoyado”, afirmó.



La polémica acabó afectándole en su trabajo Jorge Javier confesó que la situación le afectó mucho, llegando incluso a plantearse si le compensaba presentar ‘Gran Hermano’. “Aunque intentaba estar al margen, me producía tristeza lo que estaba sucediendo. Incluso perdí un punto de alegría trabajando que afortunadamente he recuperado con el paso de los meses”, señaló.



Nunca habían tenido ningún problema Arreglado el entuerto, el presentador y la televisiva estrella recordaron los tiempos en los que trabajaron juntos en Antena 3. “Siempre he tenido buena relación contigo. Y siempre me has recibido con un abrazo, como empezó aquella noche sufrí tristeza y pena. Digo, ‘si a este señor le tengo adoración y le visto saltar de una cadena a otra y hacerlo bien’…”, dijo Ismael.



Jorge Javier aprende una lección De hecho, Beiro le indicó que lo estaba haciendo muy bien, pese a que debería tener en cuenta que ‘Gran Hermano’ está dirigido a un público mucho más joven y que se comunica a través de las redes sociales. “De todo se aprende… Yo espero que en ‘GH 18’ pueda seguir contando con apoyo y que poco a poco la gente se haga a la ausencia de Mercedes Milá”, confesó Vázquez.



