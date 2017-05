Jorge Javier explota

QMD!01/05/2017

Jorge Javier no puede más, el presentador está harto de las críticas desmedidas de los 'haters' a todo lo que hace.Cansado de esta situación de insultos e intimidaciones ha contestado de manera contundente a las descalificaciones... Y de qué manera. Lo ha hecho a través de su cuenta personal de Twitter donde ha colgado la fotografía de dos de las personas que le han insultado acompañado de un irónico texto​. "Consternado. Esta señora tan fina me ha llamado gordo en Instagram. Me ha jodido el puente. Y él, me ha llamado feo. Claro, quién fuera él".

Al parecer, estos insultos están "motivados" por la última fotografía que el periodista compartió a través de su cuenta personal, en la que se marcaba un sugerente desnudo integral en Nueva York, algo que para Jorge Javier no fue nada fácil, puesto que le costó mucho aceptar su cuerpo y tras años luchando contra estos fantasmas por fin se atrevió a mostrarse como Dios le trajo al mundo. Un desnudo que muchos alabaron, pero que otros no dudaron en utilizar como lanzadera a descalificativos e insultos como "feo" y "gordo", algo que ha molestado mucho al presentador.

Una respuesta polémica

Muchos se han posicionado al lado del presentador con comentarios como éste: "Madre mía vaya dos cocodrilos están ellos como para insultar a nadie por el físico en fin yo no los tocaría ni con wifi la verdad q circo​", escribía Iván Madrazo o "Señora, con su edad parece mentira que ande juzgando a la gente por el físico... de JJ no me sorprende porque siempre lo hace".

Sin embargo, su respuesta no ha gustado a todos sus seguidores, puesto que creen que colgar una fotografía de personas anónimas no es lo más adecuado. "Precioso lo de responder a ataques físicos con la misma medicina" o "La diferencia es que tú te has expuesto a comentarios al meterte en la televisión, ella no, ojalá te denuncie y se te caiga el poco pelo.Te recuerdo que eres el primero en dejar en ridículo a Leticia todos los programas, si te lo devuelven no te lleves las manos a la cabeza" o "Siento decirte que para merecer respeto no estaría mal un poco de humildad por tu parte , tienes el ego muy subido".