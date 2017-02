Jorge Javier Vázquez, ¿poco apoyado por sus compañeros?

La noche del viernes durante su sometimiento al polígrafo no fue fácil para Jorge Javier Vázquez . El presentador tuvo que sacar a relucir muchos recuerdos, unos bonitos y otros no tanto, de su relación con Isabel Pantoja después de que ésta se olvidara hasta de su nombre en la entrevista que concedió en 'El Hormiguero' el pasado 30 de enero.

Repaso a los colaboradores

"Pero ¿quién no te apoyó? Yo te llamé el sábado”, soltaba dolida Mila Ximénez. “Al final la Pantoja nos la vamos a comer nosotros" decía, pero Jorge quiso entonces calmar el ambiente: "Os lo digo porque me importáis. Si no me importarais, yo todos los días a las 20:15 me iría a mi casa".

"Por el afecto que nos tenemos y por el cariño, tengo todo el derecho a decirlo", añadía, según apuntó él, ya no como presentador, sino como compañero.