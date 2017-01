Jorge Javier, a la Pantoja: "Prefiero estar en la mierda que a su lado"

La contundente respuesta de Jorge Jorge Javier Vázquez ha tomado la revancha y ha dado un discurso demoledor contra la tonadillera, tras su entrevista en 'El Hormiguero', donde aseguró que no pensaba mencionar el nombre de la persona que le regaló a su perrita Sisi, que resulta ser el propio presentador. Además, añadió: "la quiero venga de donde venga". Al más puro estilo discurso del Rey, Jorge Javier comenzaba el programa hablando frente a la cámara mientras el plató permanecía a oscuras. A pesar de la puesta en escena teatral, el presentador ha asegurado que no tenía pensado responder pero "me han obligado".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'¿Necesitaba humillar a alguien?' El conductor ha dicho que la entrevista era pactada y que como "no da puntada sin hilo, decidió utilizar esa entrevista para enviarme un mensaje". Le acusa de no dar la cara y de utilizar "emisarios" porque "es ese el modus operandi de la señora Pantoja: la cobardía". Jorge no entiende por qué si está enfadado con él no le llama y se lo dice: "No hacía falta lo de ayer o ¿usted cree que hacía falta? ¿Usted cree que hacía falta actuar con semejante desprecio a alguien? ¿Necesitaba humillar a alguien? ¿Le gusta tratar así a alguien que la ha apoyado en alguna ocasión? Probablemente sí, por eso está tan sola".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Todo por culpa de Sisi El presentador ha confesado que le parece "ridículo" que haya tenido que utilizar a un perro para enviarle un mensaje. Aunque ha aclarado que él no le regaló la perrita, sino que fue el equipo de programa 'Sabor a ti' quien decidió hacerle el regalo. "Yo solo se la entregué", afirma.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'Yo vengo de trabajar, usted viene de la cárcel' Una de las cosas que más le ha enfadado ha sido que no quisiera decir su nombre. "¿De dónde vengo? Yo vengo de trabajar. Usted viene de la cárcel, del trullo, del talego... Que parece que viene de unas vacaciones y le ha llovido y no, no es así. Y en la cárcel a una no la meten porque desafine. Usted sabrá".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Nunca le llamó para darle las gracias Respecto a esta condena, Jorge Javier se siente decepcionado con el sistema penitenciario español ya que a la tonadillera "no le ha servido de nada". Asegura que "sigue siendo la misma persona resentida que entró, sigue haciendo gala del victimismo". El presentador ha continuado respondiendo con dureza a la Pantoja echándole en cara que si tuviera "un mínimo de dignidad" le hubiera llamado para agradecerle el trato que les ha dado siempre a sus hijos, porque "me los podría haber cargado y no lo hice por respeto".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

'Prefiero estar en la mierda que a su lado' Según el presentador, lo único que le importa a la cantante es "facturar", es "su filosofía de vida. Por eso él ya no sirve, después de la entrevista en 'Supervivientes' y las Campanadas, y "me da una patada y me manda a la mierda. Prefiero estar en la mierda que a su lado".



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

No ha valorado su silencio Su hijo Kiko entró por teléfono durante la entrevista, algo que Jorge asegura que todos sabían. Y que no fue capaz de llorar: intentó emocionarse 5 veces y no lloró". Según Jorge, lleva interpretando 40 años. "¿Ha valorado mi silencio acerca de las cosas que me ha contado?", se pregunta el presentador muy dolido. Por ello, confiesa con sarcasmo que le alegra que tiene tanto descanso entre concierto y concierto... "Aunque después de dos años, ¡vaya mierda de gira que tiene!"



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia