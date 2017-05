El último zasca de Jorge Javier Vázquez a Suso: "Los tienes cuadrados"

Si por algo se caracterizó la última emisión de 'Supervivientes: Tierra de nadie', fue por la tensión generada tanto en plató como en Honduras. Por si la presencia de Lucía Pariente y de Kiko Matamoros en el mismo lugar no era suficiente, Jorge Javier Vázquez quiso tirarle una pullita con zasca incluido a Suso , colaborador y ex concursante en el reality.... ¡por su corte de pelo!

'Zasca' y sigue

"Es que me aburro mucho", apostilló el ex gran hermano sobre su nuevo look capilar. El presentador no quiso dejarlo ahí y continuó con el tira y afloja: "Y si te aburres, ¿por qué no estudias o haces algo?". ¡Zasca!