José Manuel Parada: "Me identifico con Jorge Javier. Isabel ha pisoteado a sus amigos"

"No me ha sorprendido nada. Ella está últimamente muy acostumbrada a este tipo de entrevistas donde se le pregunta sólo lo que ella quiere que se le pregunte ", comenta sobre la entrevista que concedió la tonadillera a 'El Hormiguero' el pasado lunes 30 de enero.

José Manuel Parada no tiene el horno para bollos. El presentador ha querido ofrecer una de sus entrevistas más demoledoras contra la que una vez fue su amiga: Isabel Pantoja . En ella, el presentador no ha escatimado en calificativos para ella y la ha dejado como hiciera Jorge Javier Vázquez hace unos días: ¡planchada!

"A mí me llamaron compañeros de la prensa para preguntarme si era yo el que le regaló el famoso perro, porque en esa época tenía buena relación con Isabel. Yo si hubiera sabido que le hacía tanta ilusión, le hubiera regalado perros que me hubiera salido más barato que otras cosas. Le hubiera regalado dos o tres perros y hasta el pienso", expone.

Parada, en la línea de Jorge Javier

"Tengo que decir que me identifiqué mucho con Jorge Javier Vázquez", cuenta José Manuel al ser preguntado por el demoledor 'speech', y añadía: "Él se preguntaba lo que yo me he preguntado mucho tiempo: 'pero, ¿por qué?'. Si tienes algo que decir, por qué no lo dices. Yo tenía más amistad con ella que Jorge Javier".