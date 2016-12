Josema Yuste y Millán Salcedo recuerdan su tensa relación con la Pantoja

'Martes y Trece', juntos de nuevo Josema Yuste y Millán Salcedo hace ya 19 años que decidieron romper su relación profesional y dejar aparcado el mítico dúo que integraban, ‘Martes y Trece’. Pasado todo ese tiempo, los dos humoristas han decidido reunirse en el plató de ‘Sálvame Deluxe’ para hablar de su recordada trayectoria, además de rememorar su tenso enfrentamiento con Isabel Pantoja y Encarna Sánchez.



El culpable de la ruptura artística Sobre quien de los dos fue el que decidió terminar con ‘Martes y Trece’, Salcedo entona el mea culpa. “Fui yo, era saturación absoluta la que teníamos… Ejercer de gracioso oficial las 24 horas del día… No quise defraudar a nadie y eso me pasó factura, estuvo ingresado en Incosol, no lo pasé bien, incluso engordé más", afirmó. "A los dos nos han ofrecido las mismas cosas, Josema las hace y yo no porque prefiero mi show, mis paridas y mis cosas. Sigo siendo autodidacta…”, apuntó.



Una relación plagada de altibajos Estas palabras, que parecían hacer entrever que Yuste se vende a cualquier precio, no pasaron desapercibidas para los colaboradores. El propio Josema quiso echar un capote al que fuera su compañero y lo disculpó. “Millán lo que quiere decir es que no quiere perder el espíritu de Martes y Trece, ese personaje que creó con tanta vis cómica sigue haciéndolo en su espectáculo… Yo quise romper con ‘Martes y Trece’ y dedicarme a ser actor que es lo que era antes de ser del dúo…”, afirmó. Mucho se habló tras su separación de su tensa relación. Los humoristas han querido acallar los rumores, asegurando que durante todos estos años han tenido sus más y sus menos. “Yo soy maniático y Millán especial. Hemos estado 17 años juntos con bienes gananciales… Claro que ha habido malos momentos, pero los buenos también están”, dijo Yuste.



'Josema no es mi tipo en absoluto' También se ha hablado a lo largo de los años que el dúo se rompió debido a que Salcedo estaba enamorado de Yuste, algo que ha desmentido el propio cómico. “Hay alguien que ha escrito las razones de nuestra ‘separasao’… Que yo tengo un carácter terrible, que salgo por las noches, que me tiro pedos incluso por las madrugas, que me rasco los muslos propios y ajenos y que Josema no podía más con mis acometidas sexuales”, comenzó diciendo, para acabar jugando con la ambigüedad de la situación. “Es que Josema no es mi tipo en absoluto ni tú tampoco [dirigiéndose a Chelo], pero en un momento dado de quítame esas pajas mojamos el churrito…”, apuntó.



Problemas con Encarna Sánchez También tuvieron tiempo de recordar algunas de sus más míticas actuaciones, como la de Encarna Sánchez, que parece no sentó nada bien en su día a la fallecida periodista. Aunque aseguran que la primera vez que la imitaron se lo tomó con humor, todo cambió cuando hicieron un sketch en el que aparecía de vacaciones con Isabel Pantoja. “No le hizo gracia que la asociáramos como pareja de Isabel”, confiesa Yuste. “Estuvimos en Palma Mallorca y nos decían que había llamado Encarna… Me puse yo y estaba hecha un basilisco. Decía que ese programa no iba a ver la luz, que si yo me pongo a hablar de lo tuyo atente a las consecuencias. Isabel también llamó y también me puse yo”, apostilló Salcedo, que asegura que la tonadillera fue más educada.



'Estuvimos ocho meses de gira con la Pantoja' Además, el dúo recordó que en sus inicios trabajaron mano a mano con Isabel Pantoja. “Cuando éramos un trío, estuvimos ocho meses de gira con la Pantoja, cuando ella era novia de Paquirri. Vivimos todo ese noviazgo y fue una maravilla. Fuimos a Cantora y nos trató muy bien”. Ambos dicen guardar un bonito recuerdo de esa gira, en la que también estaban otros artistas como Máximo Valverde y Chiquetete. “Vivimos el noviazgo de Paco e Isabel en primera persona, fue algo maravilloso”.



