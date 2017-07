Juan Avellaneda se despide de 'Cámbiame'

Cada uno de sus compañeros le dedicará unas tiernas palabras. Las más sinceras, sin duda alguna, las de Pelayo Díaz. "Aunque fuera muy puñetero al principio, te quiero muchísimo, me algro de que hayas venido a 'Cambiame'" .

En el avance del programa de mañana, todos se vuelcan con Juan Avellaneda que no podrá aguantar las lágrimas. Tanto se emociona el diseñador que reconoce, con un nudo en la garganta, que no puede hablar .

En el programa no deben de ganar para clinex , porque lloraron cuando se fue la presentadora Marta Torné, cuando se fue temporalmente Cristina Rodríguez, y repiten en la despedida de Juan.

Esta entrega del make over tendrá también como protagonista a Isabel que, tras descubrir a los 30 años que se sentía atraída por las mujeres , decidió divorciarse de su marido para emprender una nueva etapa. Posteriormente, un fracaso sentimental la llevó a vivir duros momentos, que ahora pretende dejar atrás con la ayuda de Pelayo Díaz, Natalia Ferviú y Juan Avellaneda .

Sufrió las típicas novatadas

Juan no se libró de las novatadas. En sus primeros programas, Natalia Ferviú le hizo bailar reggaetón, un estilo musical que no le gusta nada. Lejos de enfadarse se lo tomo con humor, y la verdad, es que no lo hizo nada mal.