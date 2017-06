Juan Avellaneda: así es el sustituto de Cristina Rodríguez en Cámbiame

Sin embargo, su asiento no se queda vacío sino que se lo "cuidará" el diseñador Juan Avellaneda , uno de los chicos 'it' dentro del mundo de la moda ... ¡porque Pelayo no era el único!

Este viernes 2 de junio será el último día que veamos a Cristina Rodríguez haciendo cambios de estilismo -e insluso de vida- a anónimos y famosos desde su asiento de 'coach' en 'Cámbiame', y es que la madrileña se marcha durante unos meses a 'Me lo dices o me lo cantas', el nuevo 'talent show' de Telecinco de los viernes por la noche.

Cámbiame, ''un regalo maravilloso''

Para Juan, la tele es todo un reto, tal y como él mismo ha comentado: "Nunca me había planteado salir en televisión hasta que he recibido esta oportunidad. Es un regalo maravilloso que me saca de mi zona de confort y que, aunque pueda imponer al principio, me ayudará a superarme".

"Es un proyecto que tomo con ilusión y sobre todo con cautela; al ser un programa que lleva tanto tiempo y que cuenta con profesionales de los que tengo mucho que aprender. Creo que puedo aportar frescura al programa y un perfil diferente al que ha habido hasta ahora", apunta.